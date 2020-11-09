أسامة نبيه: مؤمن زكريا لاعب مؤثر وتشرفت بتدريبه مع الزمالك والمنتخب

تحدث أسامة نبيه، المدرب العام بالجهاز الفني الأسبق لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.

وقال أسامة نبيه في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مؤمن زكريا لاعب مؤثر و تشرفت بتدريبه مع الزمالك والمنتخب وأتمنى عودته سريعًا للملاعب".

وتابع: "أتمنى الشفاء العاجل لمؤمن زكريا وواثق من عودته أفضل من الأول من أجل إسعاد الجماهير مرة أخرى وإمتاعهم".

وأنتج برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.