طارق يحيي: كنت أول من اكتشف قدرات مؤمن زكريا الفنية مع الإنتاج الحربي

تحدث طارق يحيي، نجم ومدرب نادي الزمالك سابقًا، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا، متمنيًا له الشفاء العاجل والعودة للملاعب في الفترة المقبلة.

وقال طارق يحيي في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "كنت أول من اكتشف قدرات مؤمن زكريا الفنية مع الإنتاج الحربي".

وتابع طارق يحيي: "مؤمن زكريا حقق إنجازات كبيرة مع الزمالك ومع الأهلي وهو قادر على تحقيق الإنجازات والفوارق مع أي فريق".

وانتج برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.