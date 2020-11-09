قائد المنتخب الأولمبي: عضو إدارة الأهلي رفض مساعدتي.. وشقيق محمد صلاح إداني 100 جنيه.. فيديو

قال محمد صبحي لاعب فريق إنبي وقائد المنتخب الأولمبي السابق، إنه يشكر أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على مساعدته ودعمه في محنته.

وأضاف محمد صبحي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، :" توقفت عن اللعب فى عام 2015، واتجهت للعمل فى كافيتريا ومطعم لتوفير حاجتي المادية، وانفض الناس من حولي بعد توقفي عن ممارسة لعب الكرة".

وتابع: "انشغلت عن كرة القدم بسبب الزواج، طارق العشري استبعدني من حساباته في إنبي في ولايته الثانية، وحاولت البحث عن عمل لكن دون جدوى، كما حاولت كثيرًا التواصل مع المسئولين في المجال الرياضي لمساعدتي من أجل معالجة والده، لكني لم أجد من يقف بجانبي".

وأردف: "مصطفى يونس، كان مدربي فى منتخب الشباب، لكنه تخلى عني، وتواصلت معه عدة مرات لكنه رفض الاستجابة لطلباتي، كما تواصلت مع خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي لطلب المساعدة، لكنه رفض كما أنه أكد إن النادي ليس في حاجة لموظفين".

وقال: "للأسف، إنبي باعني وإدارته رفضت مساعدتي، أو حتى التواصل معي في محنتي الأخيرة، ولم أجد سوى محمد النني فقط من اتصل بي لمساعدتي".

وأتم: "حاولت الاتصال بمحمد صلاح، وذهبت إلى بيته في نجريج، لكن شقيقه عاملني بشكل سيء وأعطاني مائة جنيه فقط".