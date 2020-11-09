تحدث عبد العزيز عبد الشافي، نجم الأهلي الأسبق والمسشار الفني لبيراميدز، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.
وقال عبد العزيز عبد الشافي في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مؤمن زكريا كان هداف بطولة الجمهورية في قطاع الناشئين رغم أنه لم يكن مهاجما".
وأضاف: "مؤمن زكريا يتميز بموهبة التهديف كما أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز وكثير التحرك داخل الملعب".
وتابع: "أتمنى الشفاء العاجل لمؤمن زكريا والعودة للعب مرة أخلى فهو لاعب مفيد وممتع وسيكون إضافة للفريق الذي سينتقل له مرة أخرى".
وانتج برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لم يكن مهاجما.. عبد العزيز عبد الشافي: مؤمن زكريا كان هداف بطولة الجمهورية في قطاع الناشئين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.