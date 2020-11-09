ميلان يحافظ على صدارته للدوري الإيطالي بالتعادل مع هيلاس فيرونا 2/2

تعادل فريق ميلان مع ضيفه هيلاس فيرونا بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد بملعب "سان سيرو" في إطار الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

سجل لميلان كل من ماجناني لاعب فيرونا بالخطأ في مرماه وزلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة 90، بينما أحرز هدفي هيلاس فيرونا كل من أنتونين باراك في الدقيقة السادسة، ودافيد كالابريا لاعب ميلان بالخطأ في مرماه في الدقيقة 19.

وحافظ ميلان على صدارته للدوري برصيد 17 نقطة، فيما أصبح رصيد هيلاس فيرونا 12 نقطة في المركز الثاني عشر.