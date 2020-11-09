تعادل فريق ميلان مع ضيفه هيلاس فيرونا بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد بملعب "سان سيرو" في إطار الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.
سجل لميلان كل من ماجناني لاعب فيرونا بالخطأ في مرماه وزلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة 90، بينما أحرز هدفي هيلاس فيرونا كل من أنتونين باراك في الدقيقة السادسة، ودافيد كالابريا لاعب ميلان بالخطأ في مرماه في الدقيقة 19.
وحافظ ميلان على صدارته للدوري برصيد 17 نقطة، فيما أصبح رصيد هيلاس فيرونا 12 نقطة في المركز الثاني عشر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميلان يحافظ على صدارته للدوري الإيطالي بالتعادل مع هيلاس فيرونا 2/2 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.