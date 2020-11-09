كريم العراقي: مؤمن زكريا من اللاعبين القلائل الذين يجيدون الدفاع والهجوم بنفس المستوى

تحدث كريم العراقي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي ونجم المنتخب الأولمبي، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.

وقال كريم العراقي في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مؤمن زكريا من اللاعبين القلائل الذين يجيدون الدفاع والهجوم بنفس المستوي".

وتابع: "أشاهد مؤمن زكريا واستمته بذلك وهو لاعب كثير التحرك داخل الملعب ويغطي إلتزاماته سواء دفاعيًا أو هجوميًا".

وأضاف: "أتمنى الشفاء العاجل لمؤمن زكريا وواثق من عودته أفضل من الأول من أجل إسعاد الجماهير مرة أخرى وإمتاعهم".

وانتج برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.