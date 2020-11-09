وقال آخرون: "النتيجه عاديه ما تأثر بيرجع الريال اقوى بأذن الله نعتبرها كبوة حصان ويرجع الملكي للصداره من جديد" و "الريال محتاج مدرب اكثر من اى صفقه زيدان جدا عقيم مع انه موجود حلول بس ماشي ع مبدأ الله بيسر الدوري الاسبانى لو فيه فريق محترم ومدرب عليه القيمة كان اخد الدوري من برشلونة والريال في اخر 3 سنين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الريال يتصدر تويتر بعد خسارته أمام فالنسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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