الريال يتصدر تويتر بعد خسارته أمام فالنسيا

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الريال بعد خسارته من فالنسيا "4_1" في اطار منافسات الدوري الإسباني.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏الموسم الماضي الريال توج بالليغا ورفضت بتاتا مشاطرة اي رأي بخصوص ارتباط تتويجه بالتحكيم، الريال توج عن جدارة، التحكيم في اسبانيا له الكثير من الأخطاء لكن لم تكن أبدا مقصودة، كرة القدم حب وعشق و احساس لكن أيضا روح رياضية و خصوصًا عدم التفكير بعيدا عن المنطق " و" ‏لأول مرة في تاريخ الليغا وتاريخ الريال يتلقى الفريق 3 أهداف من 3 بلنتيات في مبارة واحدة!!.

وقال آخرون: "‏‎‎النتيجه عاديه ما تأثر بيرجع الريال اقوى بأذن الله نعتبرها كبوة حصان ويرجع الملكي للصداره من جديد" و "‏‎‎الريال محتاج مدرب اكثر من اى صفقه زيدان جدا عقيم مع انه موجود حلول بس ماشي ع مبدأ الله بيسر الدوري الاسبانى لو فيه فريق محترم ومدرب عليه القيمة كان اخد الدوري من برشلونة والريال في اخر 3 سنين".