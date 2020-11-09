أحمد سمير: مؤمن زكريا كان رقم واحد في خطة ميدو أثناء فترة قيادته الزمالك

تحدث أحمد سمير، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش حاليًا والزمالك سابقًا عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.

وقال أحمد سمير في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مؤمن زكريا كان رقم واحد في خطة ميدو أثناء فترة قيادته الزمالك وفي حقيقة الأمر هو رقم واحد في خطة أي مدرب لأنه لاعب مهم".

وأكد: "كنت أتعلم كثيرًا من مؤمن زكريا ودائمًا ما كان يدعم الجميع ويتمتع بروح جميلة داخل الملعب وخارجه وأتمنى سرعة شفاؤه لإمتاعنا من جديد".

وانتج برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.