تحدث ديفيد سيزا، المدرب العام بالجهاز الفني السابق للنادي الأهلي بقيادة مارتن يول عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا. وقال ديفيد سيزا في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "لقد رأيت مؤمن زكريا في الأهلي 3 مرات وتحدث معه وتمنيت له الشفاء العاجل والعودة إلى الملاعب". وأكد: "قلت لمؤمن زكريا أن فايلر والجهاز الفني شاهدت مباريات عديدة له والتي تبرز موهبته الكبيرة وكنا نتمنى تواجده في قائمة الفريق وفايلر بشكل خاص كان يتمنى عودته". وتابع: "واثق أن مؤمن زكريا قادر على العودة من جديد وتخطي تلك المحنة التي يمر بها". وانتج برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ديفيد سيزا: تواجد مؤمن زكريا في تشكيل الأهلي أمر أساسي.. فايلر كان يتمنى عودته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.