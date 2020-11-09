عمرو محب: لن أنسى لمؤمن هدفه في مرمي أتليتكو مدريد ووداع الجماهير له قبل الانتقال للدوري السعودي

تحدث الدكتور عمرو محب، مترجم الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.

وقال عمرو محب في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مؤمن زكريا مواقفه كثيرة ودائمًا ما كان يثير روح البهجة والفرحة بين اللاعبين سواء داخل الملعب أو في غرف خلع الملابس".

وأضاف: "لن أنسى لمؤمن هدفه في مرمي أتليتكو مدريد ووداع الجماهير له قبل الانتقال للدوري السعودي".

وتابع: "أتمنى الشفاء العاجل لمؤمن زكريا وواثق من عودته أفضل من الأول من أجل إسعاد الجماهير مرة أخرى وإمتاعهم".

وانتج برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.