دعما له #التاسعة_ياياسر_ابراهيم يتصدر تويتر.. ومغردون: باقي على الحلم خطوة

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #التاسعة_ياياسر_ابراهيم دعما من الجماهير له وللاعبي الأهلي بإطلاق هاشتاج لكل لاعب تشجبعا لهم على تحقيق دوري أبطال أفريقيا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‏انت قلتها قبل كده يا ياسر ثم يرضيك الله كانك لم تحزن يوما يارب اكرمنا وارضينا واجعل الاهلي بطل دوري أبطال أفريقيا السنة دي العبوا برجولة .. هاتوا البطولة .. كان بيننا وعد ووعد الحر دين‎#التاسعة_ياياسر_ابراهيم" و "‏‎#التاسعة_ياياسر_ابراهيم رغم إنه خارج من مُستنقعهم اللي بيعلموا فيه اللاعب إزاي يكره الأهلي أكتر مايحب ناديهم لكنه راحلهم بعد ماتش السوبر عشان يرفعلهم تيشيرت الأهلي وگ إنه بيقولهم دلوقتي بس عرفت الفرق ياشوية مُدلسين .! لاعب بـ روح الأهلي ".

وقال أخرون "‏كل يوم هندعم كل يوم هنعمل اللي علينا مش هنتعب من هنمل مش هنزهق ومفيش اي ظروف هتوقفنا ‎#التاسعة_ياياسر_ابراهيم " و" ‏باقي علي الحلم خطوة محتاجه قتال و رجاله في الملعب باذن الله تكون سبب في البطولة ‎#التاسعه_ياياسر_ابراهيم".