أحمد كشري يكشف سر أزمات الأهلي والزمالك ويتوقع الفائز بأفريقيا

قال أحمد كشري المدير الفني السابق لفريق نادي أسوان، إنه يفخر بانتمائه للأهلي على الدوام، مؤكدًا أنه لن يتردد في تلبية نداء القلعة الحمراء في أي وقت.

وقال كشري في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس": "ترشحت للعمل في الفريق الأول بالنادي الأهلي بالجهاز الفني تحت القيادة الفنية لخوان كارلوس جاريدو".

وأضاف: "كل الناس قدمت لي التهنئة بعد ما أصدروا القرار في الأهلي بانضمامي للجهاز الفني، وجلست مع سيد عبد الحفيظ وهادى خشبة، وطلب مني الأول سيرتي الذاتية لعرضها على مجلس الإدارة، وبعد فترة أبلغني بتفوقي بين السير الذاتية المعروضة".

وأردف: "أتمنى أن يحصل الأهلي على لقب دوري أبطال إفريقيا، وأراه هو الأقرب للفوز بالنهائي والتتويج بالبطولة، الزمالك يملك عناصر هجومية جيدة مثل مصطفى محمد وأشرف بن شرقي وأحمد زيزو وفرجاني ساسي، ولكنه يعاني من مشكلة في خط الدفاع".

واستكمل: "الأهلي يمتلك بعض اللاعبين المميزين أمثال جونيور أجاي وحسين الشحات وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج، وأعتقد أن محمود كهربا سيكون له دورًا كبيرًا".

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واستطرد: "الأزمة في الأهلي والزمالك هي خط الدفاع، الأهلي مع بيتسو موسيماني مختلف وشكل أداء الفريق في تصاعد، أطمأن على الفريق معه، ولكن مع رينيه فايلر كنت أقلق".

وتابع: "أليو بادجي لا يليق كمهاجم للأهلي، هو خطير وسريع وقوي ويجيد ضربات الرأس، ولكن إذا انضم لفريق في منتصف الجدول سيكون في مكانة اخرى".

ومن المقرر أن يصطدم الأهلي بنظيره الزمالك، في مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا، والمقرر لها السابع والعشرين من نوفمبر الجاري.