وليد سليمان يتحدث عن دور مؤمن زكريا في استعادة مستواه بولاية مارتن يول

تحدث وليد سليمان، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا متمنيًا له الشفاء العاجل.

وقال وليد سليمان في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مؤمن زكريا صديق مقرب لي ودائمًا ما تجمعني جلسات معه بصحبة حسام عاشور وهو من أعز أصدقائي".

وأكد "الحاوي": "مؤمن زكريا من أجدع اللاعبين ولا أنسى تلك الفترة خلال تولي الهولندي مارتن يول منصب المدير الفني للأهلي فكان يساندني ويدعمني في تلك الفترة التي لم أكن أشارك فيها".

وأوضح: "مؤمن كان بيقولي مش أنت اللي تستسلم وبالفعل نجحت في المشاركة واستعادة مستواي مرة أخرى".

وانتج برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.