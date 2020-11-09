الصقر أحمد حسن: مؤمن زكريا بيعرف يسرق الأهداف.. جماهير الأهلي والزمالك تعشقه

تحدث الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم الأهلي والزمالك والكرة المصرية سابقًا عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.

وقال الصقر في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مؤمن زكريا من أفضل اللاعبين في السنوات الماضية ولعب معي في فترة بسيطة وكنت أؤمن بقدراته الكبيرة".

وتابع: "مؤمن زكريا لاعب ذكي للغاية وبيعرف يسرق الأهداف ويضحك على أخصامه في الملعب، والجميع يحبه سواء لاعبي الأهلي أو الزمالك".

وانتج برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا وأبرز الأهداف التي أحرزها النجوم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.