خاص.. الوحش يقترب من فسخ عقده بعد وصوله لطريق مسدود في الإسماعيلي

اقترب عمر الوحش، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، من فسخ عقده مع إدارة ناديه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وعلم موقع "دوت الخليج" أن أزمة اللاعب مع ناديه وصلت لطريق مسدود، خاصة أن الإسماعيلي إشترط على اللاعب التجديد، من أجل الحصول مستحقاته المتأخرة لدى النادي .
مما أغضب "الوحش" لربط التجديد بمستحقاته المتأخرة، وبدأ ينظر للعروض التي يتلقاها، حيث إقترب من الرحيل عن النادي الإسماعيلي.
ويتبقى في عقد عمر الوحش الموسم القادم فقط.
يذكر أن الاسماعيلي جمد مستحقات "الوحش" أكثر من مرة، وشارك خلال ثلاث سنوات، على إستحياء، بعيدًا عن فترة إعارته الموسم الماضي.
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