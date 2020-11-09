أول ألعاب إفريقية برعاية الرئيس السيسى على مائدة اجتماعات الأولمبياد الخاص الدولى

تتصدر أول العاب افريقية ، والتي شهدتها القاهرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ، قائمة البنود التي سيتم مناقشتها على مائدة اجتماعات مجلس ادارة والمكتب التنفيذى ، بحضور الرؤساء الاقليمين للاولمبياد الخاص الدولى، فى اجتماعها السنوى الثانى عبر المنصة الافتراضية باستخدام تقنية ZOOM ، و تعتبر هذه البطولة هي الحدث الرياضى العالمى الوحيد الذى أقيم عام 2020 ، حيث أوقفت جائحة كورونا جميع الاحداث الرياضية على مستوى العالم بما فيها أنشطة الأولمبياد الخاص.

ويعقد الاجتماع يوم 10 نوفمبر، وهو نفس موعد انعقاده سنويا، ويأتي الاجتماع برئاسة الدكتور تيموثى شرايفر ، وبحضور ماري ديفيز الرئيس التنفيذى ، والمهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى للشرق الاوسط وشمال افريقيا، وباقي الرؤساء الإقليمين لمناطق العالم السبع ، لاستعراض تقرير نشاط وإحصاءات ٢٠٢٠ في ظل أزمة كورونا.

وتعد الالعاب الأفريقية الأولى للاولمبياد الخاص ، التى أقيمت بالقاهرة فى الفترة من 23 إلى 31 يناير 2020 ، وخلال فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمنظمة الاتحاد الافريقي والتى شهدت مشاركة 37 دولة أفريقية بمشاركة 700 لاعب ولاعبة تنافسوا فى أربع رياضات أولمبية ، هو الحدث الرياضي الوحيد الذى اقيم مطلع عام 2020 ، ولأول مرة تشهد العاب للاولمبياد الخاص تساوى عدد الذكور مع عدد الاناث 50-50، كما سيتم استعراض الأنشطة الافتراضية التى أقيمت منذ بداية الجائحة، ونجاح منطقة الشرق الأوسط بما أقامته الرئاسة الإقليمية من دورات تدريبية بالتعاون مع البرنامجين المصرى والاماراتى، والتى شهدت مجموعة من الرياضات التى من المنتظر مشاركة برامج المنطقة بها فى الالعاب العالمية الصيفية التى ستقام فى المانيا عام 2023 .

كما يشهد الاجتماع استعراض تقرير أداء للخطة الاستراتيجية ٢٠١٦-٢٠٢٠ ، وما تضمنته من اعداد وصل اليها الاولمبياد الخاص من لاعبين والأحداث الرياضية العالمية والإقليمية التى شهدتها وأبرزها الالعاب الاقليمية التاسعة التى أقيمت بالعاصمة الاماراتية ابوظبي 2018 وكذلك الالعاب العالمية ابوظبى 2019 والتي اقيمت لأول مرة فى الشرق الأوسط وأفريقيا ، كما يشهد الاجتماع مناقشة واعتماد الخطة الاستراتيجية ٢٠٢١-٢٠٢٤، وابرز بنودها وصول عدد اللاعبين الى ٧.٥ مليون حول العالم ، والألعاب العالمية الشتوية التى سوف تقام في قازان الروسية 2022 والصيفية التى تستضيفها برلين الألمانية 2023 .