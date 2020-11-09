المنتخب الأولمبي يبدأ معسكره المغلق بحضور وزير الشباب والرياضة.. صور

أدى المنتخب الأولمبي تحت قيادة الكابتن شوقي غريب المدير الفني، مرانه المغلق استاد القاهرة الدولي، استعدادا لخوض وديتي كوريا الجنوبية والبرازيل، ضمن برنامجه الإعدادي لأولمبياد طوكيو 2021.

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمد فضل والدكتور أحمد عبد الله عضوي اللجنة الخماسية، ووليد العطارالقائم بأعمال المدير التنفيذي للاتحاد علي حضور مران الفريق اليوم من أجل الشد من آزر اللاعبين قبل خوض المباراتين الوديتين.

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على دعمه الكامل للمنتخب الأولمبي من أجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة من معسكر الإعداد الحالي والذي يأتي في إطار التحضيرات الخاصة بالاولمبياد.

مضيفا، إنه يثق بشدة في قدرات اللاعبين وجهازهم الفني، وقدرتهم على تحقيق نتيجة إيجابية تتناسب مع إمكانيات هذا الجيل من اللاعبين الذي نجح في الفوز ببطولة إفريقيا تحت 23 سنة، وقطع تذكرة التأهل إلي الأولمبياد.

وشدد وزير الشباب والرياضة، على إن الجميع ينتظر الكثير من المنتخب الأولمبي الذي تعول عليه جماهير الكرة المصرية الكثير من أجل تحقيق نتائج رائعة في الاولمبياد القادم.

وقال ناصر ماهر قائد المنتخب الأولمبي، إن جميع اللاعبين سيكونون على قلب رجل واحد من أجل تحقيق أفضل استفادة فنية ممكنة من المعسكر الحالي بهدف الوصول إلى مستوي مميز يؤهل الفريق لبدء منافسات الأولمبياد بالشكل المرجو.

وأوضح، أن هناك تركيزا شديدا من اللاعبين تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة شوقي غريب لتحقيق أفضل نتائج ممكنة من المعسكر الحالي.