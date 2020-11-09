إعفاء الأهلي والزمالك.. الكاف يجري قرعة تمهيدي دوري الأبطال والكونفيدرالية اليوم

يجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " اليوم قرعة الدور التمهيدي لمنافسات دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية للموسم الكروى الجديد

وينتظر نادي المقاولون العرب الفريق الذى سيواجهه فى الدور التمهيدي بعد عودته للمشاركة من جديد بالبطولات القارية بعد أن نجح فى حصد المركز الرابع بمسابقة الدوري الممتاز فى نسخته الأخيرة .

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف إعفاء ١٠ أندية من الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد قبل إجراء القرعة المقرر إجراؤها اليوم الاثنين.

وجاءت قائمة العشر أندية المعفاة من الدور التمهيدي على النحو التالي :

الزمالك

الأهلي

الترجي

تي بي مازيمبي

الوداد

ماميلودي صن داونز

الرجاء

حوريا كوناكري

فيتا كلوب

بريميرو دي أوجوستو