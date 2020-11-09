شاهد.. لحظة استقبال بعثة منتخبي البرازيل وكوريا الأوليمبي في مطار القاهرة

استقبل وليد العطار المدير التنفيذي في اتحاد الكرة بعثة منتخب البرازيل الأوليمبي في مطار القاهرة الدولي.

كما استقبل وليد العطار بعثة منتخب كوريا الجنوبية الأوليمبي فى مطار القاهرة.

وخضع امس الأحد لاعبي المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب لاختبار "رابيد تيست" للكشف عن فيروس "كورونا".

ومن المقرر أن يؤدي لاعبو اوليمبي الفراعنة تدريباتهم الأولى في السابعة من مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي فى إطار المعسكر التدريبي المغلق

وأعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي القائمة النهائية للفريق استعدادا لمباراة كوريا الجنوبية يوم ١٢ نوفمبر الجاري، ثم مواجهة البرازيل يوم 17 من الشهر ذاته ضمن خطة الإعداد لأولمبياد طوكيو.

ضمت القائمة رباعي حراس المرمى: محمود جاد – محمد صبحي – عمر صلاح – مصطفي شوبير.

واللاعبون :احمد رمضان (بيكهام )- محمد عبدالسلام -محمود صابر (الجزار)-محمود مرعي -احمد ياسين -حسن علي -محمود البدري -كريم العراقي -كريم فؤاد -شريف رضا -غنام محمد -احمد سعيد -عمار حمدي -أحمد حمدي -ناصر ماهر -يوسف الجوهري -عبدالرحمن مجدي -إمام عاشور -كريم الطيب -عبدالرحمن شيكا -احمد ياسر ريان -صلاح محسن -ناصر منسي -فادي فريد.

وانضم للمعسكر الثنائي اسامة جلال ومحمد عبد المنعم لأداء التدريبات العلاجية لإمكانية لحاقهما بإحدى المباراتين.

كما ينتظر الجهاز الفني موقف الخماسي المنضم للمنتخب الأول بعد إعلان القائمة النهائية استعدادا لمباراتي توجو.