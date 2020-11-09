من بينها إعارات اللاعبين.. اجتماع مجلس الأهلي لمناقشة ملفات مهمة اليوم

يعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعًا اليوم برئاسة محمود الخطيب لمناقشة العديد من الملفات المهمة. وكشفت مصادر خاصة أن المجلس سوف يعتمد تقرير طارق قنديل عضو المجلس عن مقترحات وجدول أعمال وكتيب الجمعية العمومية العادية المقرر انعقادها يومي ٢٧ و٢٨ نوفمبر الجاري. وقالت المصادر إن المجلس سوف يناقش تقرير الميزانية الذي سيقدمه خالد الدرندلي أمين صندوق النادي. وأضافت أن المجلس سوف يستمع لتقرير من المهندس محمد سراج الدين، عضو المجلس، وعضوية المدير التنفيذي، والمستشار الهندسي، للإشراف على إنشاء الجراج بفرع النادي بمدينة نصر، على مساحة ٣٣ ألف متر لخدمة الأعضاء. وسيناقش مجلس الإدارة في اجتماعه توصيات لجنة التخطيط للكرة والتي تتضمن إعارات اللاعبين ومضاعفة مكافأة الفوز الفريق الأول بدوري أبطال أفريقيا. ويناقش المجلس توصيات المكتب التنفيذي التي عقده العامري فاروق نائب رئيس النادي.

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