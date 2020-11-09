إصابة زوجة بدر بانون صفقة الأهلى الجديدة بـ كورونا

أعلن بدر بانون، مدافع فريق الرجاء الرياضي، والذى بات قاب قوسين أو أدنى من الانتقال إلى الأهلى الفترة الحالية، عن إصابة زوجته غزلان بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"
وضرب فيروس كورونا عائلة اللاعب بدر بانون، لاعب الرجاء الرياضي لكرة القدم، وفق ما أعلن عنه اللاعب نفسه، من خلال تغريدة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
وقالت زوجة بدر بانون على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" : “شكرا لكل الناس، اللي كيسولو فينا، مع الأسف حتى أنا خرجات لي نتيجة بوزيتيف، والأخ الصغير، حنا لي كنا قرب من بابا، قبل مانعرفوه فيه، هاد الفيروس اللعين، دعيو معانا، الله يجازيكم خيرا”.
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