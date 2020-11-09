ترقب في منتخب مصر لـ وصول صلاح.. وانتظام النني وتريزيجيه وكوكا في المعسكر اليوم

ينتظم الثلاثي محمد الننى ومحمود تريزيجيه وأحمد حسن كوكا فى معسكر منتخب مصر اليوم استعدادا لمواجهتى توجو المقرر إقامتهما 14 و 17 نوفمبر الجارى فى إطار لقاءات الجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى الأمم الإفريقية .

ولا يزال موقف محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى غامضا بشأن وصوله إلى معسكر منتخب مصر ولكن سيكون متواجدا غدا داخل المعسكر على أقصى تقدير .

وقرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب منع اللاعبين من التصريحات الإعلامية حتى موعد المباراة الأولى من أجل تحقفيق أفضل إعداد ممكن لمواجهتى توجو التى لا تقبل القسمة على إثنين بعد تعادل الفراعنة فى المباراتين الماضيتين من التصفيات الإفريقية .

وضمت القائمة النهائية التى أعلنها حسام البدري لمواجهتى توجو كلا من: محمد الشناوي- محمد أبوجبل- محمد بسام-محمد هاني- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي-علي جبر - أيمن أشرف-محمد حمدي- أحمد أبو الفتوح-أحمد توفيق- طارق حامد- محمد النني - حمدي فتحي- عمرو السولية- أحمد سيد "زيزو"- رمضان صبحي- محمد مجدي "أفشة"- محمود حسن "تريزيجيه"-عبد الله السعيد- محمد صلاح – مصطفى محمد – أحمد حسن"كوكا"- حسام حسن- محمد شريف.

وقرر الجهاز الفنى استبعاد كلا من المهدي سليمان وأحمد أيمن منصور وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر من القائمة النهائية لمواجهتى توجو .