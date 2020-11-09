BBC: أحمد أحمد مهدد بفقد رئاسة الكاف ومنع ترشحه في انتخابات 2021

وقالت بي بي سي إن رئيس الاتحاد الإفريقي يواجه العديد من الأزمات فى الوقت الحالى وجاري بحث الشكاوى المقدمة ضده من قبل لجنة الأخلاقيات بالفيفا، والتي قد تصدر أحكاما ضده خلال الفترة المقبلة تمنعه من ممارسة أي نشاط رياضي وتمنعه من رئاسة الكاف مجددًا.
وعلى الجانب الآخر، يجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " اليوم قرعة الدور التمهيدي لمنافسات دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية للموسم الكروي الجديد ويشارك من مصر بمسابقة دوري أبطال إفريقيا في نسخته الجديدة ، الأهلي والزمالك بينما يلعب بيراميدز والمقاولون العرب في الكونفيدرالية.
وينتظر نادي المقاولون العرب الفريق الذى سيواجهه في الدور التمهيدي بعد عودته للمشاركة من جديد بالبطولات القارية بعد أن نجح فى حصد المركز الرابع بمسابقة الدوري الممتاز في نسخته الأخيرة .
وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف إعفاء ١٠ أندية من الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد قبل إجراء القرعة المقرر إجراؤها اليوم الاثنين.
وجاءت قائمة العشر أندية المعفاة من الدور التمهيدي على النحو التالي :
الزمالك
الأهلي
الترجي
تي بي مازيمبي
الوداد
ماميلودي صن داونز
الرجاء
حوريا كوناكري
فيتا كلوب
بريميرو دي أوجوستو
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