دعم حكومي كامل له.. ملياردير أفريقي يعلن ترشحه لرئاسة الكاف 2021

أعلن باتريس موتسيبي رئيس نادى صن داونز الترشيح لخوض انتخابات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم " كاف " على مقعد الرئاسة والتى من المقرر أن تعقد فى 12 مارس من العام المقبل.

ويعد باتريس موتسيبي واحدا من أبرز رجال الأعمال فى دولة جنوب إفريقيا والذى يلقى دعما كبيرا من الحكومة والاتحاد الجنوب إفريقي فى ترشحه لرئاسة الكاف خلال الانتخابات المقبلة.

أكدت إذاعة بي بي سي البريطانية أن أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " مهدد بخوض انتخابات الكاف المقبلة، والمقرر إقامتها في مارس من عام 2021.

وقالت بي بي سي إن رئيس الاتحاد الإفريقي يواجه العديد من الأزمات فى الوقت الحالى وجاري بحث الشكاوى المقدمة ضده من قبل لجنة الأخلاقيات بالفيفا، والتي قد تصدر أحكاما ضده خلال الفترة المقبلة تمنعه من ممارسة أي نشاط رياضي وتمنعه من رئاسة الكاف مجددًا.

وعلى الجانب الآخر، يجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " اليوم قرعة الدور التمهيدي لمنافسات دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية للموسم الكروي الجديد ويشارك من مصر بمسابقة دوري أبطال إفريقيا في نسخته الجديدة ، الأهلي والزمالك بينما يلعب بيراميدز والمقاولون العرب في الكونفيدرالية.

وينتظر نادي المقاولون العرب الفريق الذى سيواجهه في الدور التمهيدي بعد عودته للمشاركة من جديد بالبطولات القارية بعد أن نجح فى حصد المركز الرابع بمسابقة الدوري الممتاز في نسخته الأخيرة .