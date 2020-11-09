فرج عامر يعلق على الشماتة في سقوط مرتضى منصور بانتخابات النواب

سلط فرج عامر رئيس نادي سموحة، الضوء على مؤشرات سقوط مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك في انتخابات مجلس النواب بعد احتلاله المركز السادس في دائرة ميت غمر وحصوله على 21271 صوتا وشماتة البعض فى خسارته.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك قائلا:"ليس من الرجولة أن تشمت في احد وليس من الرجولة أن تهاجمه بعد أن يهزم، ولكن كل الرجولة أن تهاجمه وهو في كامل عنفوانةً وهذا ما فعلناه بالحق، ولذلك لن أتحدث في الموضوع اياةً". وكشفت المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات والتي أعلنتها اللجنة العامة بدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية عن حصول 4 من المرشحين على أعلى الأصوات. من المقرر أن تجرى الاعادة بين ٤ مرشحين عقب حصولهم علي أعلي الأصوات وهم : بدوى عبد اللطيف والذي حصل علي 32488 صوتا وأحمد إبراهيم الألفي 31578 صوتا وعبد الفتاح البحراوي 27469 صوتا ومحمود العزب 24791 صوتا. ستجرى الاعاده لاختيار اثنين من المرشحين لحصد المقعدين بالدائرة. بينما جاء مرتضي منصور النائب السابق ورئيس نادى الزمالك في المركز السادس بحصوله علي 21271 صوتا ليكون خارج السباق الانتخابي. وجاءت الأصوات كالتالى: مرتضى أحمد محمد منصور 21271 أسامة أحمد محمد متولى راضى 22972 احمد ابراهيم احمد السعيد الالفى 31578 احمد محمود احمد محمد 14603 ناجى ابراهيم ابراهيم سيد الاهل 8318 اميمه السعيد عبدالغنى همام حجازى 7194 عبدالفتاح عبدالحى محمد مصطفى 27468 بدوى عبداللطيف هلال بدوى 32488 يوسف محمد يوسف على مناح 9137 حنان محمد على مرسى عبده 5717 محمد الهادى ابراهيم احمد عقل 8591 محمود نصر نصر عامر 16123 رضا محمود نصر إبراهيم 3102 أحمد مجدى محمد عبدالرحيم عبد الهادى 7303 احمد سمير عيسى اسماعيل الحنفى 8545 محمد موسى محمد موسى زارع 3690 السيد محمد محمد عبدالحميد حبو 9280 عمرو حاتم متولى الهوارى 7622 راغده عبداللطيف حافظ الشربينى 8115 محمود احمد العزب سيد احمد 24791 مصطفى محمد عزت حامد الشعار 3386 طارق عبدالحافظ ابوالنجا درويش 3617 اسعد موسى عتريس الجزار 2266 محمد منصور محمد منصور 1312 ايمن الغندور نصر الشاعر 1279 اسامه محمدالحسينى ابوالعنين حسن 2169 احمد عادل محمد محمد علام 7280 امير عبدالبديع عبداللطيف بدوى التلال 10971 عماد ابراهيم فوزى الدسوقى الغلبان 11062 ابراهيم على ابراهيم الشناوى 9524 أمين عبدالحميد على القرموطى 12876 حاتم محمد احمد محمدالفرارجى 6719 هانى ابوالمجد السيد محمدابوالمجد 2357 نادر ابراهيم محمد عليوه 8251 هلال نصر الدين السعيد السيد 6138

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