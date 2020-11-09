الرياضة

فرج عامر يعلق على الشماتة في سقوط مرتضى منصور بانتخابات النواب

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سلط فرج عامر رئيس نادي سموحة، الضوء على مؤشرات سقوط مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك في انتخابات مجلس النواب بعد احتلاله المركز السادس في دائرة ميت غمر وحصوله على 21271 صوتا وشماتة البعض فى خسارته.

وكتب فرج عامر عبر صفحته الشخصية على موقع فيس بوك قائلا:"ليس من الرجولة أن تشمت في احد وليس من الرجولة أن تهاجمه بعد أن يهزم، ولكن كل الرجولة أن تهاجمه وهو في كامل عنفوانةً وهذا ما فعلناه بالحق، ولذلك لن أتحدث في الموضوع اياةً".

وكشفت المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات والتي أعلنتها اللجنة العامة بدائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية عن حصول 4 من المرشحين على أعلى الأصوات.

من المقرر أن تجرى الاعادة بين ٤ مرشحين عقب حصولهم علي أعلي الأصوات وهم : بدوى عبد اللطيف والذي حصل علي  32488 صوتا وأحمد إبراهيم الألفي  31578 صوتا وعبد الفتاح البحراوي 27469 صوتا  ومحمود العزب 24791 صوتا.

ستجرى الاعاده لاختيار اثنين من المرشحين لحصد المقعدين بالدائرة.

بينما جاء مرتضي منصور النائب السابق ورئيس نادى الزمالك في المركز السادس بحصوله علي 21271 صوتا ليكون خارج السباق الانتخابي.

وجاءت الأصوات كالتالى:

 مرتضى أحمد محمد منصور  21271

أسامة أحمد محمد متولى راضى 22972

احمد ابراهيم احمد السعيد الالفى 31578

احمد محمود احمد محمد  14603

ناجى ابراهيم ابراهيم سيد الاهل 8318

اميمه السعيد عبدالغنى همام حجازى  7194

عبدالفتاح عبدالحى محمد مصطفى  27468

بدوى عبداللطيف هلال بدوى  32488

يوسف محمد يوسف على مناح  9137

حنان محمد على مرسى عبده 5717

محمد الهادى ابراهيم احمد عقل  8591

محمود نصر نصر عامر   16123

رضا محمود نصر إبراهيم  3102

أحمد مجدى محمد عبدالرحيم عبد الهادى   7303

احمد سمير عيسى اسماعيل الحنفى  8545

محمد موسى محمد موسى زارع   3690

السيد محمد محمد عبدالحميد حبو   9280

عمرو حاتم متولى الهوارى  7622

راغده عبداللطيف حافظ الشربينى  8115

محمود احمد العزب سيد احمد   24791

مصطفى محمد عزت حامد الشعار    3386

طارق عبدالحافظ ابوالنجا درويش  3617

اسعد موسى عتريس  الجزار  2266

محمد منصور محمد منصور  1312

ايمن الغندور نصر الشاعر  1279

اسامه محمدالحسينى ابوالعنين حسن  2169

احمد عادل محمد محمد علام  7280

امير عبدالبديع عبداللطيف بدوى التلال  10971

عماد ابراهيم فوزى الدسوقى الغلبان  11062

ابراهيم على ابراهيم الشناوى  9524

أمين عبدالحميد على القرموطى   12876

حاتم محمد احمد محمدالفرارجى  6719

هانى ابوالمجد السيد محمدابوالمجد   2357

نادر ابراهيم محمد عليوه  8251

هلال نصر الدين السعيد السيد  6138

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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