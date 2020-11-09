رئيس المصري: الزمالك لم يطلب ضم العراقي.. والأهلي مقاطعنا معرفش ليه

أكد سمير حلبية، رئيس النادي المصري البورسعيدي، أن الفريق سيعود بقوة لمكانه الطبيعي والمنافسة بشكل قوي في الدوري المصري.

وقال حلبية في تصريحات عبر برنامج الصقر المذاع على "راديو مصر": "النادي المصري تأثر كثيرًا في الموسم المنتهي، بجائحة كورونا، ولكن علي ماهر المدير الفني بذل مجهودًا كبيرًا مع اللاعبين في الأسابيع الأخيرة".

وأضاف: "نسعى لضم حارس مرمى وثنائي مساك لتدعيم خط الدفاع، وسوف نعلن عن صفقات جديدة خلال 48 ساعة".

وتابع: "تعاقدنا مع أحمد رفعت بشكل رسمي، وتم انهاء الصفقة مع مسئولي الزمالك، وكريم العراقي ليس له دخل في الصفقة، والزمالك لم يتقدم بعرض لضمه مطلقًا".

وأكمل: "لو تلقينا عروض جيدة لضم كريم العراقي ووجدنا البديل المناسب سنوافق على بيعه".

وحول إمكانية التفاوض مع الأهلي لضم جيرالدو وبادجي، قال: "الأهلي لديه مشكلة معنا لا أعلم سببها، لا يأخذ منا ولا يعطينا لاعبين، عندما يريد ضم لاعبين من المصري يتحدثون معنا بدون جدية، وفي النهاية تفشل الصفقة".

وأضاف: "أتمنى أن يكون هناك تعاون مثمر مع النادي الأهلي في النهاية، وعلي ماهر لم يطلب لاعبين من الأهلي، وقد يكون هناك تفاوض في الفترة المقبلة معهم".

وختم: "نتمنى أن تقام مباريات المصري في بورسعيد، طالما المباريات بدون جمهور، وأتمنى إقامتها في السويس أو الإسماعيلية، والكابتن علي ماهر يريد اللعب في برج العرب".