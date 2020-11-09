تأجيل عودة بدر بانون صفقة الأهلي إلى القاهرة بسبب زوجته

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن زوجة بدر بانون لاعب الأهلي الجديد، تعرضت للإصابة بفيروس كورونا.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "من الوارد تأجيل عودة بدر بانون إلى القاهرة بعد إصابته زوجته بفيروس كورونا".

وأضاف: "لازال هناك مشكلة في القيد، والأهلي لازال يسعى لمد فترة القيد، إلى ما بعد بطولة دوري أبطال إفريقيا".

وواصل: "أعتقد أن اتحاد الكرة سيمد فترة القيد إلى 29 نوفمبر الجاري".

يذكر أن النادي الأهلي حسم صفقة بدر بانون، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن ضم اللاعب.

وأشارت تقارير، إلى أن اللاعب قام بزيارة لمقر الأهلي، خلال معسكر الرجاء في القاهرة، قبل يوم واحد من مواجهة الزمالك، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان بانون قد ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا مع فريقه المغربي، من دور نصف النهائي، على يد الزمالك.