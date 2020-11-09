وهو الأمر الذى يشير إلى أن إسلام حسن أحد أهم نجوم الأهلى فى كرة اليد وقائد الفريق سيغيب عن الفريق الأحمر خلال مباريات نهائيات دوري المحترفين والمقرر خوضها خلال الأيام القليلة المقبلة .
ولم يسفر اجتماع مجلس إدارة إتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر الذي عقد بعد إنتهاء الجمعية العمومية للإتحاد عن أية تعديلات في المباريات المتبقية في الموسم الماضي والذي سيسدل الستار عنه يومي الخميس والجمعة حيث يلعب الزمالك المتصدر برصيد ٣٤ نقطة مع سبورتنج والأهلي الوصيف برصيد ٣٢ نقطة أمام طلائع الجيش يوم الخميس المقبل فيما تختتم منافسات الموسم الفائت بمباراة القمة يوم الجمعة بين الأهلي والزمالك علي صالة وزارة الشباب والرياضة بضاحية ٦ أكتوبر .
وتختتم منافسات الموسم بمباريات هيليوبوليس والبنك الأهلي وطلائع الجيش والأوليمبي وسبورتنج أمام سموحة .
كان الأهلي تقدم بطلب لإتحاد اليد بتأجيل مباراتي ختام الموسم الماضي إليّ نهاية الدور الأول لدوري المرتبط لتجهيز عدد من لاعبي الناشئين نظرا للنقص العددي الذي يعاني منه الفريق بعد تعاقدهم مع أندية أخرى .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إصابة إسلام حسن لاعب يد الأهلي بـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.