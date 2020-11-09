حظر من الغد.. فتح مران منتخب مصر اليوم أمام وسائل الإعلام

قرر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم فتح اليوم فتح مران المنتخب، بإستاد القاهرة الدولي أمام كافة وسائل الاعلام وذلك في السابعة مساءا.

واستقر البدري على فرض سرية كاملة على مران الفراعنة بداية من الغد الثلاثاء من أجل تحقفيق أفضل إعداد ممكن لمواجهتى توجو التى لا تقبل القسمة على إثنين بعد تعادل الفراعنة فى المباراتين الماضيتين من التصفيات الإفريقية . .



كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون. ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة منتخب توجو ذهابا وايابا يومي ١٤ و١٧ ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لنهائياتكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون. وضمت القائمة النهائية التى أعلنها حسام البدري لمواجهتى توجو كلا من: محمد الشناوي- محمد أبوجبل- محمد بسام-محمد هاني- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي-علي جبر - أيمن أشرف-محمد حمدي- أحمد أبو الفتوح-أحمد توفيق- طارق حامد- محمد النني - حمدي فتحي- عمرو السولية- أحمد سيد "زيزو"- رمضان صبحي- محمد مجدي "أفشة"- محمود حسن "تريزيجيه"-عبد الله السعيد- محمد صلاح – مصطفى محمد – أحمد حسن"كوكا"- حسام حسن- محمد شريف. وقرر الجهاز الفنى استبعاد كلا من المهدي سليمان وأحمد أيمن منصور وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر من القائمة النهائية لمواجهتى توجو .

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