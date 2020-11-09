تفاصيل جلسة محمود الخطيب مع رئيس اتحاد الكرة في الجبلاية اليوم



استقبل اليوم عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد، محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، حيث دار اللقاء حول عدد من الأمور المتعلقة باللائحة الجديدة والاستفسارات الخاصة برابطة الأندية المحترفة. حضر اللقاء الدكتور أحمد عبد الله والكابتن محمد فضل والدكتورة سحر عبد الحق أعضاء اللجنة الخماسية ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد.

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