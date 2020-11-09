أزمة الطقس.. الكاف يحسم الملفات الشائكة بشأن نهائى أبطال إفريقيا

واستقر الكاف على عدم الإعلان الرسمي عن حكم مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى أبطال إفريقيا سوى قبل ساعات من المباراة لتجنب الضغوط على الحكم بجانب التأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا والتى تظهر نتيجتها قبل المباراة بساعات قليلة .
واشترط الكاف أن يكون المنتخب به 11 لاعبًا من بينهم حارس مرمى بالإضافة إلى 4 بدلاء وهو العدد القانوني لبداية اللقاء، وإذا لم يتمكن الفريق في الوصول لهذا العدد يعتبر خاسرًا للقاء بهدفين دون رد وإذا تعذر وصول الفريق لملعب المباراة بسبب قيود في بلده أو قيود أخرى مثل إجراءات فيروس كورونا، سيكون المنتخب خاسرًا بنتيجة هدفين دون رد، وسيتم منح كل فريق 5 تبديلات على 3 فرص فقط.
وبالنسبة للحضور الجماهيري فالكاف أوضح أنه وفقًا لبروتوكول مكافحة فيروس كورونا، يجب أن تلعب المباريات في غياب الجماهير، ولكن إذا أراد البلد المستضيف للقاء حضور جماهيري فيعود إلى المسؤولين في الاتحاد الإفريقي.
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