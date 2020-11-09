أزمة الطقس.. الكاف يحسم الملفات الشائكة بشأن نهائى أبطال إفريقيا

حسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " العديد من الملفات الشائكة خلال الفترة الحالية وعلى رأسها مصير نهائى دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامته 27 نوفمبر الجارى بين العملاقين الأهلى والزمالك باستاد برج العرب بعد أن ترددت أنباء قوية خلال الساعات الماضية بشأن إمكانية تأجيله لسوء الأحوال الجوية بالإسكندرية.

وأكد الكاف تمسكه بإقامة نهائى دوري أبطال إفريقيا فى الموعد المحدد له 27 نوفمبر رافضا فكرة التأجيل ، واستقر الكاف على تشكيل لجنة خاصة للسفر إلى الإسكندرية ومعاينة ملعب برج العرب الذى سيستضيف المباراة النهائية بجانب الإطلاع على آخر التطورات بشأن الأحوال الجوية .

ومن المقرر أن يحسم الكاف الأمر الخاص بملعب نهائى إفريقيا 17 نوفمبر الجارى أى قبل المباراة بـ 10 أيام كاملة وذلك وفقا للوائح الخاص بتنظيم البطولات داخل أركان الاتحاد الإفريقي .

ويتابع الكاف الأمر بأهمية كبيرة خاصة فى ظل الحرص على خروج المباراة النهائية فى أفضل شكل ممكن بين الفريقين الكبيرين الأهلى والزمالك،و ثقته الكاملة فى القدرات المصرية على الخروج بالمباراة إلى بر الأمان وخطف أنظار العالم أجمع.

وفى السياق ذاته ، يفاضل الكاف بين 4 حكام لإدارة المباراة النهائية بين الأهلى والزمالك ، ويأتى الجزائري مصطفى غربال على رأس قائمة المرشحين لإدارة المباراة ، وكذلك الأمر بالنسبة للمغربي رضوان جيد والإثيوبي باملاك تيسيما والجنوب إفريقي فيكتور جوميز .

واستقر الكاف على عدم الإعلان الرسمي عن حكم مباراة الأهلى والزمالك فى نهائى أبطال إفريقيا سوى قبل ساعات من المباراة لتجنب الضغوط على الحكم بجانب التأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا والتى تظهر نتيجتها قبل المباراة بساعات قليلة .

وبالنسبة لمباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية المقبلة ، أقر الكاف بعض الإرشادات يجب اتباعها خلال التصفيات المقبلة من أجل الحفاظ على انتظام المسابقة وتجنب الإصابات بالكورونا.

واشترط الكاف أن يكون المنتخب به 11 لاعبًا من بينهم حارس مرمى بالإضافة إلى 4 بدلاء وهو العدد القانوني لبداية اللقاء، وإذا لم يتمكن الفريق في الوصول لهذا العدد يعتبر خاسرًا للقاء بهدفين دون رد وإذا تعذر وصول الفريق لملعب المباراة بسبب قيود في بلده أو قيود أخرى مثل إجراءات فيروس كورونا، سيكون المنتخب خاسرًا بنتيجة هدفين دون رد، وسيتم منح كل فريق 5 تبديلات على 3 فرص فقط.

وبالنسبة للحضور الجماهيري فالكاف أوضح أنه وفقًا لبروتوكول مكافحة فيروس كورونا، يجب أن تلعب المباريات في غياب الجماهير، ولكن إذا أراد البلد المستضيف للقاء حضور جماهيري فيعود إلى المسؤولين في الاتحاد الإفريقي.