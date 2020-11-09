أخبار الرياضة.. قرار جديد من حسام البدري.. لجنة مؤقتة لإدارة الزمالك بعد عزل مرتضى منصور

نشر موقع "دوت الخليج" اليوم، الإثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية والعربية، والتي جاءت على النحو التالي:

ينتظم الثلاثي محمد الننى ومحمود تريزيجيه وأحمد حسن كوكا فى معسكر منتخب مصر اليوم استعدادا لمواجهتى توجو المقرر إقامتهما 14 و 17 نوفمبر الجارى فى إطار لقاءات الجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى الأمم الإفريقية .

قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري الدخول فى معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهتى توجو المقرر إقامتهما 14 و 17 نوفمبر الجارى فى إطار لقاءات الجولة الثالثة والرابعة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية .

يعقد نادى بيراميدز مؤتمرا صحفيا اليوم لتقديم أحمد فتحى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي بعد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي تلقى بعض العروض للتعاقد مع آليو بادجي مهاجم الفريق الأول.

أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن زوجة بدر بانون لاعب الأهلي الجديد، تعرضت للإصابة بفيروس كورونا.

أكدت إذاعة بي بي سي البريطانية أن أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " مهددا بخوض انتخابات الكاف المقبلة، والمقرر إقامتها في مارس من عام 2021.