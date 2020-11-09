ثنائي الزمالك يشعلان غضب الجمهور قبل مواجهة الأهلي .. شاهد

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالتالي:
أبطال الجمهورية - هو ده الاستعداد للبطولة ؟ -افريقيا يا عبدالله بلاش دلع - ايه الهزار ده عاوزين إفريقيا.
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استبعاد صفقة الأهلي.. نجم الزمالك يزين قائمة المغرب لمواجهة أفريقيا الوسطى
وكان الزمالك تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ليواجه النادي الأهلي في مواجهة تحدث للمرة الأولى في التاريخ بين الفريقين في آخر مراحل البطولة.
الأهلي والزمالك التقيا من قبل في دوري الأبطال عدة مرات وفي مناسبات مختلفة، لكن أهم دور شهد صدامهما كان نصف النهائي عام 2005 وفاز الأهلي وقتها ذهابًا وإيابًا وتأهل ليحصد اللقب.
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