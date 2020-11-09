ثنائي الزمالك يشعلان غضب الجمهور قبل مواجهة الأهلي .. شاهد

نشر عبدالله جمعة لاعب نادى الزمالك صورة له مع محمد عبد الغنى من ملاهى " دريم بارك"، وذلك من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام ".

وتفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالتالي:

أبطال الجمهورية - هو ده الاستعداد للبطولة ؟ -افريقيا يا عبدالله بلاش دلع - ايه الهزار ده عاوزين إفريقيا.

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وكان الزمالك تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا ليواجه النادي الأهلي في مواجهة تحدث للمرة الأولى في التاريخ بين الفريقين في آخر مراحل البطولة.

الأهلي والزمالك التقيا من قبل في دوري الأبطال عدة مرات وفي مناسبات مختلفة، لكن أهم دور شهد صدامهما كان نصف النهائي عام 2005 وفاز الأهلي وقتها ذهابًا وإيابًا وتأهل ليحصد اللقب.