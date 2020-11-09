في الدوري الإيطالي: إبراهيموفيتش يجنب ميلان هزيمة أولى واكتفاء كل من يوفنتوس وإنتر بنقطة

أ.ف.ب: تجنب ميلان المتصدر هزيمته الأولى منذ مارس وتعادل في الوقت القاتل مع ضيفه هيلاس فيرونا 2-2 بفضل السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش، فيما فرط يوفنتوس وإنتر ميلان بالفوز في مباراتيهما القويتين مع لاتسيو وأتالانتا بتلقيهما هدفي التعادل 1-1 في وقت قاتل في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي. على ملعب “سان سيرو”، دخل ميلان الى مباراته وهيلاس فيرونا على خلفية أسوأ هزيمة له على أرضه قاريا بخسارته الخميس أمام ليل الفرنسي صفر-3 في الدوري الأوروبي “يوروبا ليج”، ثم كاد يخرج منها بأول هزيمة على أرضه أمام هيلاس فيرونا لولا المخضرم إبراهيموفيتش الذي أدرك التعادل في الوقت بدل الضائع، معوضا إهداره ركلة جزاء في وقت سابق من الشوط الثاني. وبفضل الهدف الثامن هذا الموسم للسويدي البالغ 39 عاما، حافظ ميلان على سجله الخالي من الهزائم للمباراة التاسعة عشرة تواليا في الدوري، وتحديدا منذ السقوط على أرضه أمام جنوى 1-2 في 8 مارس قبل تعليق الموسم لأشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وبقي الفارق بين ميلان المتصدر وملاحقه ساسوولو نقطتين بعد أن تعادل الأخير الجمعة مع أودينيزي سلبا.

وعلى الملعب الأولمبي في روما، حرم الإكوادوري فيليبي كايسيدو يوفنتوس من تحقيق فوزه الثاني توالياً بتسجيله هدف التعادل 1-1 للاتسيو في الوقت القاتل. وسجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف يوفنتوس في الدقيقة 15، وأدرك كايسيدو التعادل للاتسيو في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع. وبالتالي، تراجع فريق المدرب أندريا بيرلو الى المركز الخامس برصيد 13 نقطة بفارق الاهداف أمام اتالانتا، ونقطة واحدة أمام انتر ميلان السابع.

وفي برجامو، كانت الكفة متكافئة نسبيا بين إنتر ومضيفه أتالانتا لا سيما في الشوط الاول الذي انتهى سلبا. وفي الثاني استغل الارجنتيني لاوتارو مارتينيز كرة عرضية من الانجليزي اشلي يونج ليتابعها رأسية داخل الشباك (58)، لكن اتالانتا رد عليه بهدف التعادل للروسي البديل اليكسي ميرانتشوك الذي استدار على نفسه واطلق كرة بيسراه فشل في التصدي لها حارس انتر السلوفيني.