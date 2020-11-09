محمد الهوتي للوطن الرياضي : أبطالنا حققوا أرقاما منافسة و بركات الحارثي ورقمه 9,97 ثانية قريب من العالمية

ـ عاصرت 12 مجلس إدارة وأم الألعاب في تطور مستمر

ـ منتخبات الفتيات طموح مستمر ومزون الحبسي مشرع بطل ناجح

ـ نحتاج إلى الصبر وعدم الاستعجال لتحقيق الإنجازات

حاورته ـ ليلى بنت خلفان الرجيبية:

يعد المدرب الوطني واللاعب الدولي السباق محمد الهوتي مدرب منتخباتنا الوطنية لألعاب القوى احد صناع ابطالنا في ام الالعاب واحد ابرز المكتشفين وحقق العديد من الانجازات في مختلف الاصعدة …قضى الهوتي سنوات طويلة في مضامير ألعاب القوى يصنع أبطالا عمانيين .. حققوا أرقاما منافسة على المستوى الخليجي والآسيوي .. حتى باتت أرقام عدائينا قريبة من العالمية … يأمل بأن تكون لمنتخباتنا كلمة في تلك المحافل حتى على مستوى منتخبات الفتيات … أدرك أن تصوراته كلها أفكار مترجمة تحتويها قناعات مهيأة بأن تكون تصرفات حقيقية على أرض الواقع … تحدث الينا عن طموحات أم الالعاب خلال السنوات القادمة وتطورها خلال الــ12 مجلس ادارة التي عاصرها .. كما طرح ملفات الاعداد التي يخطط لها الاتحاد العماني لألعاب القوى خلال المشوار والاستحقاقات القادمة .. حوارنا مع الهوتي جاء على النحو التالي :ـ

عاصرت اكثر من 12 ادارة

قال المدرب محمد الهوتي : مشوار طويل قضيته في مضامير ألعاب القوى وطوال السنوات الماضية فإن العاب القوى في تألق وتطور كبير وخلال تلك السنوات تعاملت مع أكثر من 12 مجلس إدارة بالاتحاد العماني لألعاب القوى ولله الحمد، كل إدارة تأتي بفكر جديد جعل لالعاب القوى في السلطنة الكثير من المنتسبين والممارسين في مختلف الأندية وتحققت ارقام مختلفة في مختلف المراحل السنية والاتحاد كان يتبنى تأهيل هذه الفئة العمرية بالإضافة إلى الانجازات التي حققها المنتخب الأول وحتى المنتخبات النسائية فالتركيز والاهتمام سر التفوق طوال المرحلة الماضية وتطور ارقام العدائين والعداءات خلال الفترة الحالية سيجعل الموسم القادم حاسما لتحقيق ميداليات مشرفة للسلطنة .

فخر واعتزاز

وقال الهوتي : نحن نثمن تخصيص يوم للشباب العماني وهو فخر واعتزاز لكل جيل الشباب في السلطنة كما ان هذا اليوم يكون بمثابة معاهدة بتقديم الانجازات في شتى المحافل الرياضية والقطاعات الاخرى، كما نثمن دور حكومتنا الرشيدة في كل ما قدمته وتقدمه لنا ونحن بدورنا سنكون عند حسن الظن .

المرحلة المقبلة

وتابع الهوتي حديثه قائلا : بالنسبة للمرحلة القادمة ما بعد التوقف بسبب كوفيد 19 فقد قام أعضاء مجلس الاتحاد العماني لألعاب القوى بالجلوس معنا واستعراض كافة الخطط والبرامج للفترة القادمة ان شاء الله كما تم تقديم برنامج متكامل لإعداد المنتخبات من ناحية المعسكرات الداخلية والخارجية والتي سوف يعلن عنها في حينها وبالنسبة للجائحة فقد تسببت في تأجيل عدد من البطولات كان من المفترض تواجد منتخباتنا في تلك البطولات من بطولة آسيا داخل الصالات وبطولة العالم لألعاب القوى والتي كان من المفترض ان تستضيفها الصين بالاضافة الى البطولة الخليجية بالكويت وبالتالي سوف نحاول من خلال البرامج القادمة ان تكون برامج تأهيلية لتعويض تلك البطولات التي لم يتم اقامتها او تأجيلها كما بدأ بعض العدائيين بالفعل خلال الفترة القريبة الماضية خوض معسكرات خارجية وداخلية .

منتخبات ترضي الطموح

وعند سؤالنا الهوتي عما وصلت اليه المنتخبات هل ترضي الطموح أجاب قائلا : في اجابتي لهذا السؤال لن أجامل اطلاقا ألعاب القوى بكافة منتخباتها الوطنية ترضي الطموح ومنافس قوي خليجيا واسيويا وحتى ارقامنا وصلت عالميا والعداء العماني اليوم أصبح من الارقام الصعبة والقوية ونحن نفخر بتلك الأرقام التي حققها بركات الحارثي 9.97 في سباقات الـــ100 متر في مسابقات غرب آسيا بالأردن 2018 وحقق في البطولة انجازا كبيرا ويستطيع الحارثي أن يصل ويحطم هذا الرقم أيضا وان يصل الى اعلى من هذا المستوى بالاضافة الى مجموعة من العدائين الذين شرفوا القوى العمانية ونحن نملك خامات شابة في المراحل السنية لاعبين ولاعبات واعدين ومستمرين في برنامجهم التطويري للمراحل القادمة وفي انتظار الفرصة وإشركهم في برامج محفزة لتسجيل ارقام افضل وقياسية ولكن ينبغي علينا عدم الاستعجال وبالخطوات الصحيحة والتأهيل المستمر سوف نصل الى ما نسعى إليه مثلما وصلنا مع المنتخب الأول والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية التي حققوها في مختلف سباقات أم الألعاب ستكون هناك فرص قادمة لتقديم الأفضل .

مزون العلوية والميدالية الأولمبية

وبالنسبة للمنتخب النسائي لألعاب القوى واستفسارنا عن سير تدريبات العداءة مزون العلوية للمرحة القادمة وبخاصة استعدادات أولمبياد طوكيو لتحقيق رقم اولمبي وذلك بعد توقف دعم التضامن الأولمبي للعداءة في ابريل الماضي قال الهوتي : بدأنا بتشكيل منتخب الفتيات وكنت من أوائل المدربين الذين يشرفون على تدريب المنتخب و كنت مشرفا عن تدريب العداءة مزون العلوي وحصلت العداءة على أول ميدالية في بطولة غرب آسيا وكانت في الدوحة كما ان طموح العداءة جعلها تتقلد الكثير من الميداليات البرونزية والفضية على المستوى العربي والخليجي والاسيوي وبالنسبة لخطة اعدادها للاولمبياد فان الاتحاد العماني لألعاب القوى قائم بمتابعة اللاعبة وسير اعدادها على قدم وساق حيث انه من وجهة نظري الشخصية في تقييم أداء العداءة فانها قادرة على تحقيق ارقام ونتائج ايجابية ولا سيما ان تلك الانجازات والارقام لم تأت من فراغ وانما بتقارير ومتابعة مستمرة من قبل الجهاز الفني للمنتخب بالاضافة الى متابعة الاعضاء في الاتحاد وحول دعم التضامن الاولمبي فهو ليس من اختصاصي .

استحقاقات قادمة

وقال الهوتي : أنا حاليا ضمن الجهاز الفني للمنتخب الأول لفريق السرعة 100 متر و200 متر، كما انني اشرف على تدريب لاعبين في منتخبات الشباب والعموم ولكن التركيز الاكبر يكون على منتخبات العموم وبالنسبة للاستحقاقات القادمة يوجد بطولات ولكن لا يوجد تأكيد حول اقامة تلك البطولات وبخاصة البطولات التي تم تأجيلها بسبب كوفيد 19 منها بطولات اسيوية وعربية وخليجية .

أرقامنا مشرفة

قال الهوتي : أرقامنا من العالمية ليست بالقريبة ولا البعيدة وقطعنا شوطا نقدر نسبته 70% حتى نصل الى الرقم العالمي بالفعل والرقم الذي حققه بركات الحارثي 9.97 ثانية قريب جدا من العالمي فأغلب الذين وصلوا كانوا 9 ولم يتبقى سوى الاجزاء ونكون في مصافهم، حيث اننا وصلنا في الترتيب ضمن الثمانية الاوائل وقريبا نصل ان شاء الله.. وردا على سؤال هل سيكون هناك استنساخ من بركات الحارثي خلال المرحلة المقبلة وماذا نحتاج حتى نحقق الطموح ونصل الي المستوى العالمي؟ أقول لك مثلما قلت سابقا لا يوجد استنساخ من محمد المالي ولا بركات الحارثي نحن نولد الابطال ونعمل على تطويرهم وتنميتهم وايصالهم الى منصات التتويج ويوجد خامات وابطال قادمين وقادرين على تحقيق ارقام قياسية حيث ان منتخبات الشباب والناشئين سيصلون الى منتخبات العموم لكن نتمنى عدم الاستعجال فالامكانيات موجودة وخامات العدائين ممتازة ولكن بحاجة الى وقت وسوف نصل .

المدرب العماني طموح

واشار المدرب العماني طموح ويتطور في التدريب و يحظي بما يحظي به المدرب الأجنبي من فرص بل اكثر ومن ناحية الورش التدريبية فان الاتحاد العماني لالعاب القوى تبنى الكثير من الدورات التدريبية لتأهيل المدربين من قبل الاتحاد الدولي وهم يؤمنون بقدرات المدربين المحليين، حيث انهم ذو كفاءة عالية وبالنسبة لعروض تدريبية بصراحة لم أتلق عروضا ولو تلقيت لما اخترت غير المنتخبات الوطنية في وطني فانا وطنيتي تصل حتى النخاع ولو تلقيت عروضا لما اخترت غير الوطن ونحن مع الاتحاد وعلى طريقه نسير وسوف نصل ومن سار على الدرب وصل ولله الحمد..الامكانيات موجودة وادارات الاتحادات تتطور يوما بعد يوم وسيكون لدينا احترافية كبيرة ان شاء الله .

كلمة اخيرة

واختتم الهوتي حواره معنا قائلا : العاب القوى في السلطنة بخير وتسير في المستوى الصحيح وفق رؤية مدروسة وانا افتخر بالتدريب في المنتخبات الوطنية وفخور بما وصلنا اليه الى اليوم واتمنى الظهور بالمستوى المشرف خلال الاستحقاقات القادمة .