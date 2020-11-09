اللجنة الفنية لتنظيمية السباحة تناقش برامج البطولات والدورات التدريبية

ناقشت اللجنة الفنية للجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي للسباحة عبر اجتماعها بالاتصال المرئي برئاسة الاماراتي عبد الله الزحمي رئيس اللجنة وبمشاركة الاعضاء علي الشيدي وجاسم الغريب وجاسم الرميح و محمد الشيب و وسام الطيب ومحمد الساحلي مقرر اللجنة المنسق الفني باللجنة التنظيمية العديد من الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال والتي منها برامج البطولات والدورات التدريبية

في بداية الاجتماع رحب رئيس اللجنة بالمقرر الجديد للجنة الخبير الفني بالاتحاد العماني للسباحة محمد الساحلي متوجها بالشكر للفاضل مشعل القصار المقرر السابق للجنة على ما قدمه من جهد خلال السنوات الماضية

بعد ذلك تم مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الاعمال ومنها المواضيع الواردة من اجتماع اللجنة التنظيمية للسباحة المنعقد عن بعد يوم الإثنين 12 اغسطس الماضي والتي من اهمها مناقشة جدول بطولات دول مجلس التعاون الخليجي لعام2021 حيث اتفق الجميع على مخاطبة اتحادات دولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر ومملكة البحرين وهي الدول الراغبة في تنظيم البطولات بضرورة تأكيد رغبتها للاستضافة مع اقتراح الموعد المحدد للبطولات

وناقش الاجتماع برنامج تأهيل الكوادر الوطنية من مدربين و حكام و بحث آليات التنفيذ، حيث تم الاتفاق على برنامج تأهيل الكوادر الخليجية من مدربين و حكام باقامة عدد من المحاضرات خلال شهري ديسمبر 2020 و يناير 2021 ، حيث تم ترشيح عبدالله الزحمي رئيس اللجنة الفنية لتقديم المحاضرة الخاصة بحكام السباحة و ذلك في الاول من ديسمبر القادم 12 و13 يناير 2021 كما ناقش الاجتماع مواضيع مختلفة تتعلق بشروط المشاركة في البطولات الخليجية

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