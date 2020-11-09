عمومية السلة تقرر تمديد فترة إدارة مجلس الإدارة

تم اعتماد انتساب نادي الكامل والوافي

عقدت الجمعية العمومية غير الغادية بالاتحاد العماني لكرة السلة أمس بقاعة العين بفندق السيتي سيزن بالخوير، اجتماعا ترأسه الشيخ أحمد بن عبدالله الرواس نائب رئيس الاتحاد العماني لكرة السلة وبحضور امين السر وأعضاء مجلس الادارة وأعضاء الجمعية العمومية المفعلين للعضوية، حيث حضر الاجتماع ١١ ناديا من أصل ١٢ ناديا منتسبا وهي أندية نزوى وأهلي سداب وظفار والسيب والاتفاق والمضيبي وقريات وصلالة وجيس وبوشر فيما تغيب نادي السلام عن حضور الاجتماع.

وألقى الشيخ أحمد بن عبدالله الرواس نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة السلة رئيس الاجتماع كلمة رحب في مستهلها بأعضاء الجمعية العمومية مشيدا بجهودهم في دعم خطط ومسابقات اتحاد السلة وحرصهم على التفاعل مع أنشطته والحضور الفاعل في مختلف اجتماعاته، متمنيا للعبة كرة السلة مزيدا من الانتشار والتطور.

واستعرض اسعد بن مبارك الحسني امين السر العام جدول أعمال الاجتماع ناقلا لهم تحيات وسلام الدكتور فريد بن خميس الزدجالي رئيس الاتحاد العماني لكرة السلة الذي يتواحد حاليا للعلاج خارج السلطنة، موضحا ان الاجتماع سيتناول مناقشة بندين وهما التصويت على تأجيل موعد انعقاد الجمعية العمومية العادية المقرر هذا العام للعام القادم ٢٠٢١، ومناقشة رغبة نادي الكامل والوافي الانتساب للاتحاد.

وبعد مشاورات صوت أعضاء الجمعية العمومية بالاجماع على مقترح تمديد فترة عمل مجلس ادارة الاتحاد الى ١٩ مايو القادم، كما وافق بالإجماع على اعتماد انتساب نادي الكامل والوافي على ان يقوم النادي باستكمال باقي المستندات لإتمام عملية الانتساب ليصبح عدد الاندية المنتسبة للاتحاد ١٣ ناديا .