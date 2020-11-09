الفيصل الزبير ينهي مشاركته ثالثا في الفئة الفضية والرابع في الترتيب العام لسباق برتش GT

أنهى المتسابق الدولي الفيصل بن خالد الزبير سباق (برتش GT ) في جولته النهائية في المركز الثالث في الفئة الفضية والرابع في الترتيب العام للسباق بعد مستوى كبير قدمه المتسابق في الجولة الاخيرة من هذه البطولة العريقية والتي اقيمت على حلبة سيلفرستون البريطانية وسط مشاركة 20 سيارة من سيارات GT3 في فئتي البرو ام والفئة الفضية وتواجد عدد 38 سيارة من فئات مختلفة السيارات.

وقدم الفيصل مستوى جيدا، خلال هذه المشاركة رغم قلة الاعداد لهذه البطولة والتي اقتصرت فقط على حصة تدريبية وحيدة قبل انطلاقة السباق بايام ورغم ذلك نجح من الحصول على المركز ثالثة فئته والرابع في الترتيب العام مع فريقه تو سيس موترز احد الفرق البارزة في الموسم الحالي والتي قدمت للفيصل دعوة خاصة وضيف لتمثيلها في نهائي بطولة برتش GT للموسم الحالي، حيث شارك الفريق في هذه البطولة بثلاث سيارات واعتبر الفيصل هذا المشاركة كمحطة إعداد للموسم القادم في احدى السباقات التي سوف يكشف عنها خلال الفترة القادمة.

وجاءت نتائج فريق الفيصل بحصول سيارة الفيصل وزميله كودرك على المركز الرابع في الترتيب العام بينما جاءت بقية نتائج الفريق بالمركزين الخامس والثاني عشر، حيث نجح الفيصل وحده وخلال مراحل السباق في التقدم ستة مراكز وكان السائقون قريبين جدا من الحصول على المركز الثالث الا ان بعض الاخطاء الفنية التي وقع فيها فريق الصيانة حالت دون تحقيق تلك النتيجة والصعود على منصة التتويج.

وتوج روبت كولارد وساندي ميشيل بلقب بطولة جي تي 3 البريطانية لهذا العام على لامبورجيني.

الانطلاقة للفيصل

وبالعودة الى مجريات السباق كان الفيصل في خط الانطلاقة بعد أن أوكل له الفريق هذه المهمة، حيث انطلق الفيصل من المركز الحادي عشر بعد التجارب الحرة التي خاضها قبل يوم من السباق وتمكن الفيصل خلال القيادة الاولى من التقدم الى المركز الثامن وبعدها الى المركز الرابعة ومع تغيير السائقين وقع فريق الصيانة في خطأ أخر الفريق قرابة اثنتي عشرة ثانية كانت كفيلة بمنح الفريق مركزا متقدما في نهاية السباق وجاء تلك المشكلة خلال عملية تغيير الاطارات وبعض التجهيزات الفنية ليقود بعدها زميل الفيصل كودرك السيارة في المركز الخامس عشر الا انه نجح في التقدم عدة مراكز وبعدها عاد الفيصل الى مقود السيارة وتمكن من تقليص الفارق ليصل مبدئيا الى المركز العاشر وبعدها الى المركز الثامن حتى وصل الى المركز السادس قبل قرابة ساعة من نهاية السباق ومن ثم استلم زميله القيادة من جديد وتراجع في باديء الامر ومن ثم نجح في التقدم تدريجيا والعودة الى المركز السادس ومن ثم المركز الخامس وقبل نهاية السباق بقرابة ربع ساعة وصل الى المركز الرابع وسعى جاهدا الى الوصول الى المركز الثالث الا انه لم ينجح وفضل المحافظة على السيارة لانهاء السباق.

الفيصل الزبير:

خطأ في الصيانة كلفنا عدم الصعود على منصة التتويج

واعرب المتسابق الفيصل الزبير عن سعادته لحصوله على المركز الثالث في الفئة الفضية والمركز الرابع في الترتيب العام للسباق في ظل قلة الاعداد والجاهزية لهذا السباق والذي اعتبره من اقوى سباقات السيارات نظرا لتواجد ابطال العالم في سباقات GT وعلى احدى الحلبات العريقة.

وقال الفيصل بان السباق كان ذا مستوى كبير وحمل معه التحدي والاثارة طوال الساعات الثلاثة وتمكنا ورغم قلة الاعداد من الحصول على المركز الرابع وكنا قريبين جدا من التواجد على منصة التتويج في الترتيب العام الا ان الخطأ الذي وقع في قسم الصيانة اثر على مسار الفريق وكذلك تغيير الاستراتيجية التي وضعها الفريق مسبقا الا انني راض عن هذه النتيجة وهذا المستوى وكذلك الفريق أشاد بالمستوى والنتيجة العامة والتي اعتبرها نتيجة جيدة تحققت في وقت قصير من الاعداد.

واضاف الفيصل بانني خرجت بفائدة كبيرة من هذه المشاركة والتي ستخدمنا في مشواري القادم بعد ان خضت خلال العام الحالي عددا من التجارب في سباقات التحمل وكان سباق برتش هو الافضل والابرز.