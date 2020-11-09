منتخب الصالات يدخل معسكره الداخلي بمجمع بوشر حتى اعتماد البرنامج الجديد للعام المقبل

متابعة ـ ليلى بنت خلفان الرجيبية:

يدخل منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات معسكره الداخلي بصالة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر خلال الفترة من 17 وحتى 31 من شهر ديسمبر القادم وسيكون هذا المعسكر استمرارا لسلسلة إعداد المنتخب في التحضيرات المثالية للمشاركة في منافسات نهائيات كأس آسيا المؤهلة لكأس العالم نهاية شهر مارس المقبل بعد أن تم تأجيل البطولة الى العام المقبل ان شاء الله بسبب تفشي جائحة كورونا كوفيد 19 ويأتي المعسكر بقيادة واشراف المدرب الوطني يونس الفهدي و مشاركة 18 لاعبا، حيث سبق وأن انتظم لاعبو منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات في عدد من المعسكرات الداخلية خلال الفترة الماضية قبل ان يتم الاعلان عن تأجيل البطولة وجدير بالذكر ان المعسكر القادم سيكون المعسكر الأخير للمنتخب لعام 2020 لحين انتظار الجهاز الفني للمنتخب لاعتماد الخطة والبرنامج بشكل نهائي للعام 2021 كون ان المنتخب يدخل النهائيات لأول مرة في تاريخه بالاضافة الى عدد من الاستحقاقات القادمة .

مباريات دولية قادمة

قال يونس الفهدي مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات : بالنسبة للمعسكر الداخلي المغلق القادم والذي ستكون مدته 15 يوما وسوف يلتزم كافة اللاعبين بالتدريبات الصباحية والمسائية مع الالتزام بالفحوصات الطبية حسب البروتوكول المعتمد من قبل اللجان المختصة بالتقصي عن وباء فيروس كورونا كوفيد 19 لضمان صحة وسلامة اللاعبين والكادر الفني والاداري، كما سنركز خلال فترة التدريبات القادمة من المعسكر الداخلي على التحضيرات الفعلية لخوض غمار عدد من المباريات الدولية بدولة الإمارات الشقيقة خلال العام المقبل وستكون تلك المباريات الدولية بمثابة مرحلة الاعداد للنهائيات الاسيوية وسوف نركز على الجوانب الفنية والتكتيكية .

قائمة لاعبي المنتخب للمعسكر القادم

حول قائمة لاعبي المنتخب للمعسكر القادم قال الفهدي : لن تتغير القائمة وستكون بنفس العناصر وسوف يقود منتخبنا للمعسكر القادم كل من : عمار بن عبدالرحمن البوسعيدي و هشام بن عبدالله الوهيبي و وليد بن أحمد الفارسي و عبدالعزيز بن عبدالله الرقادي ومحمد بن أحمد اللواتي وسامر بن عبداللطيف البلوشي و خلفان بن حمد المعولي ومنصور بن سيف الهادي و مهند بن علي الشبلي وعيسى بن سبيل البلوشي ومحمد بن زايد العدوي و لؤي بن علي الوهيبي ومعتصم بن رياض الشامسي وزامل بن عبداللطيف البلوشي ويونس بن خميس العويسي ومحمد بن سعيد الحبسي ومحمد بن راشد الحسني وعيسى بن يعقوب الجابري .

أما الجهاز الفني والاداري المشرف على منتخبنا للصالات فيتكون من كل من يونس بن محمد الفهدي مدرب المنتخب و علي بن حمد المعولي مدير المنتخب وماجد بن محمد الوردي أخصائي العلاج وريكاردو دي سيلفا المعد البدني وعثمان بن علي العنبوري مساعد المدرب وحسين بن خميس الصالحي مدرب الحراس ومحمود بن سمير السعدي مسؤول المهمات