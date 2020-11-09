غياب كيميتش عن بايرن ميونخ لنهاية العام بسبب الإصابة

وتعرض كيميتش للإصابة في الغضروف المفصلي للركبة اليمنى، بعد اصطدامه بإيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند.
وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن كيميتش أجرى عملية جراحية، والتي ستبعده عن فريقه لنهاية العام الجاري.
وعبر حسن صالحيموفيتش عن سعادته بنجاح العملية الجراحية التي أجراها كيميتش، مظهرًا دعمه للاعب في فترة التأهيل التي سيخضع لها.
وفاز بايرن ميونخ على بروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في كلاسيكو ألمانيا الذي جمعهما يوم السبت الماضي.
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