غياب كيميتش عن بايرن ميونخ لنهاية العام بسبب الإصابة

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، غياب يوسوا كيميتش، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، عن فريقه لنهاية العام، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة كلاسيكو ألمانيا أمام بروسيا دورتموند.

وتعرض كيميتش للإصابة في الغضروف المفصلي للركبة اليمنى، بعد اصطدامه بإيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند.

وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن كيميتش أجرى عملية جراحية، والتي ستبعده عن فريقه لنهاية العام الجاري.

وعبر حسن صالحيموفيتش عن سعادته بنجاح العملية الجراحية التي أجراها كيميتش، مظهرًا دعمه للاعب في فترة التأهيل التي سيخضع لها.

وفاز بايرن ميونخ على بروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في كلاسيكو ألمانيا الذي جمعهما يوم السبت الماضي.