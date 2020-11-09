الأهلي ينتظر الفائز من مقديشيو الصومالي وسونديب النيجر في دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا

سحبت منذ قليل، قرعة الأدوار التمهيدية لبطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2020-2021.

وأسفرت القرعة عن مواجهة النادي الأهلي في دور الـ 32، للفائز من مباراة فريقي مقديشيو الصومالي وسونديب النيجر، اللذين سيلتقيان في دور الـ 64 للبطولة.

وستقام مباراة الذهاب بين الأهلي والفائز من مباراة مقديشيو وسونديب، بين يومي الحادي عشر والثالث عشر من ديسمبر.

وتقام مباراة الإياب بين يومي الثامن عشر والعشرين من شهر ديسمبر أيضًا.