البنك الأهلي خطف فادي فريد.. أسباب فشل تعاقد الإسماعيلي مع مهاجم أسوان

أتم مجلس إدارة نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، التعاقد مع فادي فريد، مهاجم فريق أسوان؛ لمدة ثلاث سنوات، لتدعيم صفوف الفريق الصاعد لأول مرة في تاريخه بداية من الموسم القادم.

وكان "فادي فريد" اقترب من صفوف النادي الإسماعيلي، "دوت الخليج" ينشر أسباب فشل إتمام الصفقة لصالحه في التقرير التالي:

١- الإسماعيلي يتأخر في حسم موقفه من ضم مهاجم أسوان



تأخر مسئولو الإسماعيلي في سداد المبلغ لنادي أسوان وقيمته 3.5 مليون جنيه من أجل الحصول على استغناء اللاعب، ووصل الشيك بالمبلغ اليوم ولكن كان نادي البنك الأهلي أتم التعاقد مع اللاعب.



٢- جدية نادي البنك الأهلي في التعاقد مع اللاعب في سرية تامة



نجح مجلس إدارة البنك الأهلي في إتمام الصفقة في سرية تامة والحصول على توقيع اللاعب والحصول على الاستغناء رسميًا.



٣- رفض الإسماعيلي إعارة محمد فوزي حارس الإسماعيلي لأسوان



كان البنك الأهلي اشترط الحصول على خدمات محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي على سبيل الإعارة مقابل الاستغناء عن فادي فريد؛ وهذا ما رفضه الإسماعيلي في البداية لعدم التعاقد مع حارس بديل خلال الفترة المقبلة.