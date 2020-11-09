قرعة سهلة للزمالك في دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا

سحبت منذ قليل، قرعة الأدوار التمهيدية لبطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2020-2021.

وينتظر نادي الزمالك في دور الـ 32، الفائز من مباراة فريقي الغزالة التشادي، والحرس الجمهوري الجيبوتي.

وستقام مباراة الذهاب بين الزمالك والفائز من مباراة فريقي الغزالة التشادي، والحرس الجمهوري الجيبوتي ، بين يومي الحادي عشر والثالث عشر من ديسمبر.

وتقام مباراة الإياب بين يومي الثامن عشر والعشرين من شهر ديسمبر أيضًا.