قرعة سهلة للزمالك في دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا

وينتظر نادي الزمالك في دور الـ 32، الفائز من مباراة فريقي الغزالة التشادي، والحرس الجمهوري الجيبوتي.
وستقام مباراة الذهاب بين الزمالك والفائز من مباراة فريقي الغزالة التشادي، والحرس الجمهوري الجيبوتي ، بين يومي الحادي عشر والثالث عشر من ديسمبر.
وتقام مباراة الإياب بين يومي الثامن عشر والعشرين من شهر ديسمبر أيضًا.
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