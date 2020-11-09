مواجهة قوية لـ بيراميدز في الكونفدرالية.. والمقاولون يواجه سولار الجيبوتي

سُحبت منذ قليل، قرعة الأدوار التمهيدية لبطولة كأس الكونفدرالية نسخة 2020-2021.

وينتظر نادي بيراميدز، وصيف النسخة الماضية من البطولة، صدام قوي محتمل مع الاتحاد الليبي في دور الـ 32، حال تخطي ذلك الأخير عقبة هورسيد الصومالي في دور الـ 64.

أما نادي المقاولون العرب، فيستهل مشواره من دور الـ 64 بمواجهة أرتا سولار الجيبوتي.

وأسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة النادي الأهلي في دور الـ 32، للفائز من مباراة فريقي مقديشيو الصومالي وسونديب النيجيري، اللذين سيلتقيان في دور الـ 64 للبطولة.