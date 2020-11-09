فرج عامر يعلن انتقال رفيق كابو إلى سموحة على سبيل الإعارة قادما من دجلة

أعلن محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة السكندري، تعاقد الفريق الأول لكرة القدم مع رفيق كابو لاعب وادي دجلة، على سبيل الإعارة.
وكتب فرج عامر عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رفيق كابو نجم تونس الدولي لاعبًا في سموحة إعارة من وادي دجلة".
وكان سموحة أعلن عن التعاقد مع أطهر الطاهر قادمًا من نادي الهلال السوداني، ومحمود البدري لاعب فريق الانتاج الحربي.
كما أبرم النادي السكندري، صفقة التعاقد مع المهاجم المغربي الدولي عبد الكبير الوادي في صفقة انتقال حر.
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