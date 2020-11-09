وتعمل المباردة على تنفيذ عدد من الندوات التشاركية إضافة إلى سلسلة إرشادات للتوعية بخطورة الفيروس وبغرض تعزيز الوعي الصحي وأهمية الدور المسئول لكل فرد داخل المجتمع حتى نعزز جهود الدولة في تأمين صحة وسلامة كل فئات المجتمع من خطر الوباء.
كما تهدف المباردة لنشر الوعي الصحي والالتزام بالإجراءات الاحترازية بالإضافة إلى عدد من المهام البسيطة منها آليات وأساليب التعقيم والتنظيف بما يعود بالنفع على جميع أعضاء النادي والعاملين به.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحت رعاية وزير الشباب.. نادي النادي يطلق مباردة "كن واعيا" لمواجهة كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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