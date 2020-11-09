انتظام بادجي وأجايي في مران الأهلي

انتظم جونيور أجايي وأليو بادجي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في التدريبات الجماعية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التتش، تحت إشراف بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.
وشارك أجايي وبادجي في المران الجماعي بعد حصولهما على راحة إضافية، والسفر إلى بلديهما لقضاء إجازة قصيرة قبل العودة والمشاركة في التدريبات، استعدادًا لتحديات المرحلة المقبلة.
وشارك الثنائي في التدريبات البدنية وتدريبات الكرة وأكدا جاهزيتهما، فيما يغيب عن مران الفريق اللاعبون الدوليون المنضمون إلى المنتخبات الوطنية.
وأدي أحمد الشيخ، لاعب الفريق جلسة في «الجيم» ثم استكمل برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب، وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.
ويخضع الشيخ لبرنامج تأهيلي بعد الشكوى من كدمة في القدم خلال مران الفريق، أبعدته عن المشاركة الجماعية، واكتفى بتنفيذ برنامجه العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي.
ويواصل الأهلي استعداداته لتحديات المرحلة المقبلة، سواء على المستوى الإفريقي، حيث يخوض الفريق نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك، يوم ٢٧ نوفمبر الجاري.
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