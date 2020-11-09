رسميًا.. نادي البنك الأهلي يحصل على ثنائي المصري "خاص"

وحصل البنك الأهلي على التعاقد مع الثنائي لمدة موسمين، خلال فترة الانتقالات الجارية.
وكان موقع "دوت الخليج" انفرد بكواليس تعاقد نادي البنك الأهلي مع فادي فريد مهاجم أسوان والمنتخب الأوليمبي.
يذكر أن نادي البنك الأهلي، أعلن التعاقد مع موسى ديارا لاعب الإنتاج الحربي ومحمد كوفي لاعب سموحة واستعارة أحمد ياسين من المقاصة.
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