رسميًا.. نادي البنك الأهلي يحصل على ثنائي المصري "خاص"

نجح مجلس إدارة البنك الأهلي، برئاسة اللواء أشرف نصار، التعاقد مع الثنائي أحمد ياسر وبهاء مجدي لاعبا المصري، لتدعيم صفوف الفريق الصاعد حديثًا للدوري الممتاز بداية من الموسم الكروي الجاري.

وحصل البنك الأهلي على التعاقد مع الثنائي لمدة موسمين، خلال فترة الانتقالات الجارية.



وكان موقع "دوت الخليج" انفرد بكواليس تعاقد نادي البنك الأهلي مع فادي فريد مهاجم أسوان والمنتخب الأوليمبي.



يذكر أن نادي البنك الأهلي، أعلن التعاقد مع موسى ديارا لاعب الإنتاج الحربي ومحمد كوفي لاعب سموحة واستعارة أحمد ياسين من المقاصة.