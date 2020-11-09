الزمالك يهاجم اتحاد الكرة بسبب نهائى إفريقيا

وطالب مجلس إدارة القلعة البيضاء بتأجيل انتهاء القيد المحلي عدة أيام حتى يتمكّن الأهلي والزمالك من الاستفادة بجميع لاعبيهم المُقيدين بالقائمة الحالية في النهائي الإفريقي، الذي يجمع الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.
فيما أكد مصدر مطلع داخل النادي، أن مسئولي الأبيض يرون أنه ليس منطقيًا أن ينتهي القيد المحلي قبل نهائي إفريقيا لأنه مجبر على بقاء جميع اللاعبين للمشاركة معه في النهائي.
ثم يتم استبدالهما بعد قمة 27 نوفمبر، أما في حالة الاستغناء عن اللاعبين فلن يتمكّن الأهلي والزمالك من الاستفادة بهم في النهائي.
وشدد المصدر على أن المجلس خاطب اتحاد الكرة، وطالبه بضرورة تأجيل إغلاق القيد المحلي لمدة 24 أو 48 ساعة عقب نهائي إفريقيا، خاصة وأن باب القيد الإفريقي سيتم إغلاقه يوم 30 نوفمبر، أو زيادة الاستبدال من 5 لـ7 لاعبين.
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