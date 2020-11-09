الرياضة

الزمالك يهاجم اتحاد الكرة بسبب نهائى إفريقيا

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كشف مصدر مطلع داخل مجلس إدارة نادي الزمالك عن غضبهم الشديد بسبب قرار اتحاد الكرة بغلق باب القيد المحلي يوم 19 من الشهر الحالي، أي قبل انتهاء بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وطالب مجلس إدارة القلعة البيضاء بتأجيل انتهاء القيد المحلي عدة أيام حتى يتمكّن الأهلي والزمالك من الاستفادة بجميع لاعبيهم المُقيدين بالقائمة الحالية في النهائي الإفريقي، الذي يجمع الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.

فيما أكد مصدر مطلع داخل النادي، أن مسئولي الأبيض يرون أنه ليس منطقيًا أن ينتهي القيد المحلي قبل نهائي إفريقيا لأنه مجبر على بقاء جميع اللاعبين للمشاركة معه في النهائي.

 

ثم يتم استبدالهما بعد قمة 27 نوفمبر، أما في حالة الاستغناء عن اللاعبين فلن يتمكّن الأهلي والزمالك من الاستفادة بهم في النهائي.

وشدد المصدر على أن المجلس خاطب اتحاد الكرة، وطالبه بضرورة تأجيل إغلاق القيد المحلي لمدة 24 أو 48 ساعة عقب نهائي إفريقيا، خاصة وأن باب القيد الإفريقي سيتم إغلاقه يوم 30 نوفمبر، أو زيادة الاستبدال من 5 لـ7 لاعبين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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