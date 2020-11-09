استعدادا لنهائي الأبطال.. الزمالك يدرس خوض مباراة ودية

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض مباراة ودية خلال الأسبوع المقبل.
كان هذا لتجهيز اللاعبين لمباريات الكأس، ونهائي دوري أبطال أفريقيا؛ في ظل غياب اللاعبين الدوليين سواء المنضمين للمنتخب المصري الأول أو المنتخب الأولمبي، إضافةً إلى أشرف بن شرقي، المنضم للمنتخب المغربي، وفرجاني ساسي، المنضم للمنتخب التونسي.
ومن المقرر أن يعقد البرتغالي باتشيكو، المدير الفني للفريق، جلسةً مع مدحت عبد الهادي، المدرب العام يوم الأحد المقبل؛ للاتفاق على خوض المباراة الودية من عدمه.
ويتواجد المدير الفني حاليًا في بلاده لقضاء فترة إجازة، على أن يعود إلى القاهرة يوم السبت المقبل.
وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قرر عودة الفريق للتدريبات يوم 11 نوفمبر الجاري، بعد منح اللاعبين راحة منذ الفوز على الرجاء المغربي بثلاثية مقابل هدف في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن يقود مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق التدريبات في غياب المدرب البرتغالي باتشيكو الذي سافر إلى بلاده لقضاء فترة إجازة على أن يعود للقاهرة في الرابع عشر من نوفمبر الجاري.
ويستعد الزمالك لمباراة نادي مصر في دور الثمانية لكأس مصر يوم 21 نوفمبر الجاري ومباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 27 من الشهر الجاري.
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