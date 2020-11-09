استعدادا لنهائي الأبطال.. الزمالك يدرس خوض مباراة ودية

يدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض مباراة ودية خلال الأسبوع المقبل.

كان هذا لتجهيز اللاعبين لمباريات الكأس، ونهائي دوري أبطال أفريقيا؛ في ظل غياب اللاعبين الدوليين سواء المنضمين للمنتخب المصري الأول أو المنتخب الأولمبي، إضافةً إلى أشرف بن شرقي، المنضم للمنتخب المغربي، وفرجاني ساسي، المنضم للمنتخب التونسي.



ومن المقرر أن يعقد البرتغالي باتشيكو، المدير الفني للفريق، جلسةً مع مدحت عبد الهادي، المدرب العام يوم الأحد المقبل؛ للاتفاق على خوض المباراة الودية من عدمه.

ويتواجد المدير الفني حاليًا في بلاده لقضاء فترة إجازة، على أن يعود إلى القاهرة يوم السبت المقبل.



وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قرر عودة الفريق للتدريبات يوم 11 نوفمبر الجاري، بعد منح اللاعبين راحة منذ الفوز على الرجاء المغربي بثلاثية مقابل هدف في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يقود مدحت عبد الهادي المدرب العام للفريق التدريبات في غياب المدرب البرتغالي باتشيكو الذي سافر إلى بلاده لقضاء فترة إجازة على أن يعود للقاهرة في الرابع عشر من نوفمبر الجاري.

ويستعد الزمالك لمباراة نادي مصر في دور الثمانية لكأس مصر يوم 21 نوفمبر الجاري ومباراة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم 27 من الشهر الجاري.